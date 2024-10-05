واشنطن تجاهلت "سوء استخدام" إسرائيل للقنابل الأمريكية

وذكرت تقارير صحفية، السبت، أن الموقع نشر تقريرا حول الادعاءات المتعلقة بسياسة واشنطن بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل في ظل حربها على غزة.
وأفاد الموقع أن ليو تجاهل التقارير حول "سوء استخدام" إسرائيل للقنابل التي تشتريها من الولايات المتحدة.
وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، طلب الجيش الإسرائيلي ما يقرب من 3 آلاف قنبلة من الحكومة الأمريكية، وتردد أن ليو ذكر حينها في رسالته إلى وزارة الخارجية أن هذه الذخيرة "لا تحمل خطر سوء الاستخدام ويجب الموافقة على البيع".
الاناضول
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