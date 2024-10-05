 
السبت 2024-10-05 03:53 م
 

واشنطن تجاهلت "سوء استخدام" إسرائيل للقنابل الأمريكية

قنابل أمريكية بيد جنود الاحتلال الاسرائيلي
قنابل أمريكية بيد جنود الاحتلال الاسرائيلي
السبت، 05-10-2024 03:43 م
الوكيل الإخباري-   قال موقع "بروبابليكا" للصحافة الاستقصائية، إن السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو أرسل رسالة إلى وزارة خارجية بلاده للموافقة على مبيعات أسلحة لتل أبيب، رغم علمه بالهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.اضافة اعلان


وذكرت تقارير صحفية، السبت، أن الموقع نشر تقريرا حول الادعاءات المتعلقة بسياسة واشنطن بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل في ظل حربها على غزة.

وأفاد الموقع أن ليو تجاهل التقارير حول "سوء استخدام" إسرائيل للقنابل التي تشتريها من الولايات المتحدة.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، طلب الجيش الإسرائيلي ما يقرب من 3 آلاف قنبلة من الحكومة الأمريكية، وتردد أن ليو ذكر حينها في رسالته إلى وزارة الخارجية أن هذه الذخيرة "لا تحمل خطر سوء الاستخدام ويجب الموافقة على البيع".

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