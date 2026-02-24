الثلاثاء 2026-02-24 04:54 ص

واشنطن تجدد اتهام بكين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب

علما الصين والولايات المتحدة.
علما الصين والولايات المتحدة.
 
الثلاثاء، 24-02-2026 03:41 ص

الوكيل الإخباري-   جدّدت الولايات المتحدة الاثنين اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءا من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

اضافة اعلان

 

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعل "نيو ستارت" بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح في المجال أمام "اتفاق أفضل" يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مقر البنتاغون

عربي ودولي البنتاغون يحذر من مخاطر حملة عسكرية مطولة ضد إيران

علما الصين والولايات المتحدة.

عربي ودولي واشنطن تجدد اتهام بكين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

عربي ودولي مصر والسعودية تؤكدان ضرورة التزام الأطراف باتفاق وقف الحرب على غزة

علم سوريا.

عربي ودولي مقتل 4 من أفراد الأمن في سوريا على يد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

عربي ودولي إيران تتوعد: الأعداء قد يبدؤون الحرب لكنهم لن يرسموا خط النهاية

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران الخميس

أعلام أميركا وروسيا والصين

عربي ودولي محادثات بين أميركا وروسيا والصين لبحث الحد من الأسلحة النووية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب ينفي وجود أي خلاف مع رئيس الأركان الأميركي حول إيران



 






الأكثر مشاهدة