واشنطن تجدد اتهام بكين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب

الوكيل الإخباري- جدّدت الولايات المتحدة الاثنين اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءا من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

اضافة اعلان