واشنطن تجدد رفضها تحمّل أعباء "الناتو" بمفردها

السبت 2026-02-14 10:21 ص

السبت، 14-02-2026 09:17 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن المندوب الأمريكي لدى "الناتو" ماثيو ويتاكر رفض واشنطن سياسة عدم المساواة داخل الحلف، محذراً من استمرار تحميل الأعباء الأكبر لبلاده في الحلف.اضافة اعلان


وأضاف ويتاكر خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "لا يمكننا السماح بتحالف غير متكافئ (الناتو)، حيث يقع العبء الأكبر على عاتق الولايات المتحدة. في أوروبا، لا يمكننا أن نسمح بتحالف غير متكافئ، حيث تساهم بعض الدول بشكل أكبر بكثير من غيرها. نحن بحاجة إلى أن يعمل الجميع على تحقيق تكافؤ الفرص وأن نصبح أقوى معاً".

كما أشار ويتاكر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أضفى واقعية على تقييمه للتحديات التي تواجه أمريكا، مؤكداً أن العالم اليوم شديد الخطورة، وأن الولايات المتحدة تواجه العديد من المشاكل الخطيرة التي تتطلب نهجاً متوازناً وعملياً.

جاءت تصريحات ويتاكر بعد تصريحه يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوروبا بمظلة نووية فقط في المستقبل، بينما يجب أن تتحمل الدول الأوروبية نفسها مسؤولية الدفاع التقليدي عن القارة.

تعكس هذه التصريحات تصاعد الضغوط الأمريكية على الحلفاء الأوروبيين، خاصة في ظل تنامي التحديات الأمنية على الحدود الشرقية للناتو، واستمرار الجدل حول نسب الإنفاق الدفاعي التي تلتزم بها دول الحلف بموجب معاهدة واشنطن.

