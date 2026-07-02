الخميس 2026-07-02 10:48 ص

واشنطن تحث طهران على التخلي عن رسوم هرمز مقابل اتفاق نووي

جيروزاليم بوست: واشنطن تستهدف مواقع جديدة إيرانية بمضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الخميس، 02-07-2026 09:40 ص
الوكيل الإخباري-   تسعى الولايات المتحدة إلى إقناع إيران بالتخلي عن خطط فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز، معتبرة أن المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تحققها طهران من اتفاق نووي شامل تفوق بكثير أي عائد محتمل من فرض رسوم على الملاحة، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس".اضافة اعلان


وبحسب التقرير، منح الطرفان نفسيهما مهلة تمتد 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نووي شامل، إلا أنهما، وبعد مرور أسبوعين على بدء هذه المهلة، لا يزالان يختلفان حول تفسير بنود مذكرة التفاهم التي وقعاها سابقا، مما يجعل احتمال انهيار الاتفاق الأولي أكبر من فرص التوصل إلى اتفاق نهائي في الوقت الراهن.
 
 


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