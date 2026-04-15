الأربعاء 2026-04-15 12:48 م

واشنطن: تحجيم ورقة هرمز بانتشار عسكري

الأربعاء، 15-04-2026 12:22 م
الوكيل الإخباري-   أكد سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نجح في حرمان إيران من "ورقة ضغط استراتيجية" كانت تستخدمها في مواجهة المجتمع الدولي، في إشارة إلى مضيق هرمز، وذلك في سياق تصاعد التوتر بين الجانبين.اضافة اعلان


وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال والتز إن واشنطن أرسلت مدمرتين إلى المنطقة، إلى جانب تنفيذ عمليات لإزالة الألغام، مشيراً إلى أن هذه الخطوات "أزالت الورقة الرابحة من يد إيران".

وأضاف أن القوات الأميركية تنفذ، بأوامر من ترامب، حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، مؤكداً أن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة تشارك في هذه العمليات، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية.
مضيق هرمز في قلب المواجهة
 
 


أحدث الأخبار

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

أخبار محلية السعودية توافق على مذكرة تفاهم مع الأردن لدعم التعاون الاقتصادي

. هذه حقيقة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز في باريس

فن ومشاهير هذه حقيقة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز في باريس

إصابة 400 عسكري أمريكي منذ بدء العمليات ضد إيران

عربي ودولي إصابة 400 عسكري أمريكي منذ بدء العمليات ضد إيران

تعرفوا إلى الفوائد الصحية للتوت الأسود!

طب وصحة تعرفوا إلى الفوائد الصحية للتوت الأسود!

أخبار محلية رئيس الوزراء يعمم برفع العلم الأردني على المؤسسات الرسمية

أخبار محلية حسّان ومنصور بن زايد يشهدان توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة



 






الأكثر مشاهدة