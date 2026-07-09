واشنطن: تحديد أول منطقة تجريبية لانسحاب إسرائيل من لبنان خلال أيام

10:09 م

الوكيل الإخباري- قال مسؤول أميركي الخميس، إن أول منطقة تجريبية في لبنان، والتي سيتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة على منطقة تحتلها القوات الإسرائيلية حاليا، ستتحدد في غضون "أيام". اضافة اعلان





وأضاف المسؤول أن العمل جار على وضع خرائط، وتحديد مناطق تجريبية أخرى.





