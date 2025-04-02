الأربعاء 2025-04-02 12:14 م
 

واشنطن تحذر أوروبا والأخيرة تهدد بالرد على الرسوم الجمركية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الأربعاء، 02-04-2025 10:16 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت الولايات المتحدة لحلفائها في أوروبا ضرورة استمرارهم في شراء الأسلحة الأمريكية، محذرة من أي استبعاد لشركاتها من العقود الأوروبية للتسلح.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز"، التي تابعت: "أبلغ مسؤولون أمريكيون حلفاءهم الأوروبيين أنهم يريدون منهم مواصلة شراء الأسلحة الأمريكية، وسط تحركات الاتحاد الأوروبي الأخيرة للحد من مشاركات الشركات المصنعة الأمريكية في مناقصات الأسلحة".

 

تأتي تلك الرسائل الأمريكية في الأسابيع الأخيرة على خلفية اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتعزيز صناعة الأسلحة في أوروبا مع احتمال تقييد مشتريات أنواع معينة من الأسلحة الأمريكية، بحسب "رويترز".

وبحسب مصدرين، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزراء خارجية ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، في اجتماع عقد أواخر مارس الماضي، أن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة المشاركة في المشتريات الدفاعية للاتحاد الأوروبي، وأشاروا إلى أن الوزير الأمريكي حذر المسؤولين من أن أي استبعاد للشركات الأمريكية من العطاءات الأوروبية سوف ينظر إليه بشكل سلبي في واشنطن.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال استقرار أسعار النفط وسط ترقب للرسوم الجمركية الأميركية

غزة

فلسطين غارة إسرائيلية على محيط عيادة الوكالة بمخيم جباليا

دائرة مراقبة الشركات

أخبار محلية ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 9% عن العام 2024

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية توضح بشأن دوام المدارس غدا

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب تحلق لمستوى تاريخي جديد في الاردن اليوم

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 2-4-2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي واشنطن تحذر أوروبا والأخيرة تهدد بالرد على الرسوم الجمركية



 
 





الأكثر مشاهدة