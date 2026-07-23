واشنطن تحقق في دور روسي محتمل بهجمات إيرانية على مواقعها

وبحسب أربعة مصادر مطلعة تحدثت إلى رويترز، يركز التحقيق على ما إذا كانت موسكو زودت طهران بمعلومات استخباراتية عن الأهداف أو بتقنيات متقدمة للطائرات المسيّرة ساعدت في تنفيذ الهجمات.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظراً لحساسية الملف وارتباطه بالأمن القومي، إن مسؤولي الاستخبارات الأميركية لم يتوصلوا حتى الآن إلى استنتاجات قاطعة بشأن احتمال تورط روسيا في الهجمات.
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