الخميس 2026-07-23 01:44 ص

واشنطن تحقق في دور روسي محتمل بهجمات إيرانية على مواقعها

علما الولايات المتحدة وروسيا
علما الولايات المتحدة وروسيا
 
الخميس، 23-07-2026 12:10 ص
الوكيل الإخباري-   فتحت أجهزة الاستخبارات الأميركية تحقيقا لتقييم احتمال تقديم روسيا دعما لإيران في الهجمات التي استهدفت منشآت تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) في منطقة الخليج، وسط مؤشرات دفعت المحللين إلى التدقيق في طبيعة الدور الروسي المحتمل.اضافة اعلان


وبحسب أربعة مصادر مطلعة تحدثت إلى رويترز، يركز التحقيق على ما إذا كانت موسكو زودت طهران بمعلومات استخباراتية عن الأهداف أو بتقنيات متقدمة للطائرات المسيّرة ساعدت في تنفيذ الهجمات.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظراً لحساسية الملف وارتباطه بالأمن القومي، إن مسؤولي الاستخبارات الأميركية لم يتوصلوا حتى الآن إلى استنتاجات قاطعة بشأن احتمال تورط روسيا في الهجمات.
 
 


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