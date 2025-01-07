 
الثلاثاء 2025-01-07 02:00 ص
 

واشنطن تحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 07-01-2025 01:54 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز الاثنين، بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان الذي يواجه تهديدات من حزب الله وغيره من الأطراف الفاعلة غير الحكومية وينفذ وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل.اضافة اعلان


وجاء في إخطار وزارة الخارجية للكونغرس بشأن التحويل المخطط له أن القوات المسلحة اللبنانية "شريك رئيسي" في دعم اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، بين إسرائيل ولبنان لوقف الأعمال القتالية ومنع حزب الله من تهديد إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن عبر بعض رفاق بايدن الديمقراطيين في الكونغرس عن مخاوفهم العميقة إزاء سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، بحسب رويترز.
 
gnews

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