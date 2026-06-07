واشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج

الوكيل الإخباري- قال مصدر مطلع لرويترز، إن الحكومة الأميركية ستسعى إلى توجيه الأصول الإيرانية إلى دول الخليج من أجل إعادة الإعمار وإصلاح الأضرار التي تسببت فيها إيران، وذلك في الوقت الذي شنّت فيه طهران موجة من الهجمات على الكويت والبحرين بإطلاق المزيد من الطائرات المسيّرة.

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