واشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج

وقال المصدر إن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت كلف فريقا بتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفائها في الخليج، مضيفا أن الولايات المتحدة ستدرس استخدام الأصول الإيرانية لإصلاح أي دمار في المستقبل أيضا.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 339 مسيّرة أوكرانية خلال 13 ساعة
-
واشنطن تسقط مسيّرتين إيرانيتين "كانتا تهددان الملاحة" في مضيق هرمز
-
مقتل ضابط وجندي إسرائيليين في جنوب لبنان
-
غارات إسرائيلية واسعة على جنوب وشرق لبنان
-
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية
-
رابطة العالم الإسلامي تدين العدوان الإيراني على البحرين والكويت
-
منظمة الصحة تحصي حوالي 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في وسط إفريقيا
-
الكويت: رصد واعتراض 7 صواريخ بالستية