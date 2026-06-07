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واشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج

الولايات المتحدة الأمريكية تدرس توسيع نشر الأسلحة النووية داخل أوروبا
الولايات المتحدة
 
الأحد، 07-06-2026 08:12 ص

الوكيل الإخباري-   قال مصدر مطلع لرويترز، إن الحكومة الأميركية ستسعى إلى توجيه الأصول الإيرانية إلى دول الخليج من أجل إعادة الإعمار وإصلاح الأضرار التي تسببت فيها إيران، وذلك في الوقت الذي شنّت فيه طهران موجة من الهجمات على الكويت والبحرين بإطلاق المزيد من الطائرات المسيّرة.

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وقال المصدر إن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت كلف فريقا بتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفائها في الخليج، مضيفا أن الولايات المتحدة ستدرس استخدام الأصول الإيرانية لإصلاح أي دمار في المستقبل أيضا.

 
 


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