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واشنطن تدشن مسارا جديدا لترحيل المهاجرين إلى فنزويلا

المهاجرون المُرحلون وصلوا إلى مطار كراكاس بعد توقف في هندوراس
المهاجرون المُرحلون وصلوا إلى مطار كراكاس بعد توقف في هندوراس
الجمعة، 21-02-2025 10:26 ص
الوكيل الإخباري-   أعادت واشنطن 177 مهاجرا فنزويليا إلى وطنهم بعد احتجازهم في قاعدة غوانتانامو العسكرية، وذلك عبر سلسلة من الرحلات الجوية لإيجاد مسار غير مسبوق لعمليات الترحيل من الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وأكدت السلطات الأميركية والفنزويلية عمليات الترحيل التي اعتمدت على  توقف في هندوراس، حيث نزل المرحلون من طائرة تابعة لقوات حرس الحدود الأميركية ثم صعدوا إلى طائرة فنزويلية متجهة إلى كراكاس.

وقالت حكومة الرئيس الفنزويلي إنها "طلبت إعادة مجموعة" من الفنزويليين "الذين تم أخذهم بشكل غير عادل" إلى قاعدة غوانتانامو في كوبا. وبعد قبول الطلب، استلمت طائرة تابعة لشركة الطيران الحكومية "كونفياسا" المهاجرين من هندوراس.

ووضعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أولوية لترحيل الأشخاص الذين استنفدوا جميع الطعون القانونية للبقاء في الولايات المتحدة.

ومن بين المرحلين أمس 126 شخصا لديهم تهم جنائية، 80 منهم يُزعم أنهم مرتبطون بعصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية.

الجزيرة
 
gnews

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