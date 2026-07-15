واشنطن تدعم إحياء خط نفط عراقي عبر سوريا يتجاوز هرمز

الوكيل الإخباري- تمضي الولايات المتحدة قدماً في محادثات بشأن خط أنابيب ينقل النفط من العراق إلى سوريا، عبر مسار يتجنب مضيق هرمز ويقلل نفوذ إيران المستقبلي على إمدادات الطاقة العالمية.

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