واشنطن تدعم إحياء خط نفط عراقي عبر سوريا يتجاوز هرمز

وعقد توماس باراك، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق، مناقشات مع مسؤولين من البلدين، وكذلك مع شركات من بينها “شيفرون”، بشأن إحياء خط أنابيب متوقف منذ فترة طويلة يمتد من العراق إلى الساحل الغربي لسوريا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
-
أخبار متعلقة
-
رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول المنطقة
-
موجة جديدة من الضربات الأمريكية ضد إيران
-
قوة دفاع البحرين: اعترضنا ودمرنا عددا من الهجمات الجوية الإيرانية صباح اليوم
-
السجن لجندي إسرائيلي أدين بالتواصل مع إيران
-
الرئيس اللبناني: واشنطن باتت تصغي إلينا وملف لبنان على طاولة ترامب
-
تفشي عدوى طفيلية في أكثر من نصف الولايات الأميركية
-
الصين ترفض العقوبات الأميركية على مشتري النفط الروسي
-
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين