واشنطن تدعو الهند وباكستان إلى احتواء التصعيد

10:32 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية الثلاثاء أن الوزير ماركو روبيو سيحض نظيريه الهندي والباكستاني على عدم مفاقمة الوضع إثر الاعتداء الدامي في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه. اضافة اعلان





وصرحت تامي بروس للصحافيين "نمد اليد للطرفين ونطلب منهما، بالتأكيد، عدم مفاقمة الوضع"، موضحة أن روبيو سيتشاور الثلاثاء أو الأربعاء مع نظيريه الهندي والباكستاني.