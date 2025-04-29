واشنطن تدعو الهند وباكستان إلى احتواء التصعيد

وصرحت تامي بروس للصحافيين "نمد اليد للطرفين ونطلب منهما، بالتأكيد، عدم مفاقمة الوضع"، موضحة أن روبيو سيتشاور الثلاثاء أو الأربعاء مع نظيريه الهندي والباكستاني.
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