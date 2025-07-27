واشنطن تدين إصدار مذكرات الاعتقال بحق نشطاء من هونغ كونغ

وقال روبيو في بيان له، أمس السبت: "تدين الولايات المتحدة إعلان حكومة هونغ كونغ الصادر في 25 يوليو، بشأن إصدار مذكرات اعتقال جديدة وعرض مكافآت مقابل القبض على 15 ناشطا، بمن فيهم موجودون في الولايات المتحدة".
وأضاف أن واشنطن تعتبر ذلك "ملاحقة سكان هونغ كونغ في الخارج بسبب تحقيقهم لحرياتهم الأساسية".
وكانت التقارير الإعلامية قد أفادت في وقت سابق بأن محكمة في هونغ كونغ أصدرت مذكرات اعتقال بحق نشطاء تتهمهم السلطات الصينية بـ "تقويض مؤسسات السلطة" في هونغ كونغ أو في الصين بشكل عام، وذلك بموجب القانون حول الأمن الذي تم إقراره في عام 2020.
يذكر أن السلطات الصينية تبنت في عام 2020 قانونا حول "حماية الأمن القومي" أثار احتجاجات في هونغ كونغ وانتقادات من جانب الدول الغربية التي اعتبرت أنه يحد من الحكم الذاتي للمدينة.
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