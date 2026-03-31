واشنطن: تراجع في وتيرة الهجمات الإيرانية والأيام القادمة مفصلية

الثلاثاء، 31-03-2026 03:56 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الثلاثاء، إن "الأيام القادمة ستكون حاسمة" في الحرب مع إيران، مؤكداً أن طهران "لا تستطيع فعل شيء حيال ذلك".اضافة اعلان


وأوضح هيغسيث، في إفادة صحفية الثلاثاء، أنه زار القوات الأميركية في الشرق الأوسط يوم السبت، لمتابعة سير العملية العسكرية ضد إيران.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "لديها خيارات أكثر"، في حين أن إيران "لديها خيارات أقل".

ولفت إلى أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت "أقل عدد من الصواريخ المعادية" التي أطلقتها إيران، ما يعكس تراجعاً في وتيرة الهجمات.
 
 


محطة محروقات في عمّان

أخبار محلية الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار

شؤون برلمانية “التعليم النيابية” تقر عدداً من مواد مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية

دائرة الجمارك الأردنية

أخبار محلية نقابة تجار الألبسة والأقمشة تزور دائرة الجمارك

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى آل داود

أخبار محلية العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى آل داود

شؤون برلمانية الخارجية النيابية تلتقي السفير المصري لدى المملكة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

افتتاح مستودعات إقليم الوسط الطبية برعاية الأميرة غيداء

أخبار محلية افتتاح مستودعات إقليم الوسط الطبية برعاية الأميرة غيداء



 






