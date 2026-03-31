واشنطن: تراجع في وتيرة الهجمات الإيرانية والأيام القادمة مفصلية

الوكيل الإخباري- قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الثلاثاء، إن "الأيام القادمة ستكون حاسمة" في الحرب مع إيران، مؤكداً أن طهران "لا تستطيع فعل شيء حيال ذلك".





وأوضح هيغسيث، في إفادة صحفية الثلاثاء، أنه زار القوات الأميركية في الشرق الأوسط يوم السبت، لمتابعة سير العملية العسكرية ضد إيران.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة "لديها خيارات أكثر"، في حين أن إيران "لديها خيارات أقل".



ولفت إلى أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت "أقل عدد من الصواريخ المعادية" التي أطلقتها إيران، ما يعكس تراجعاً في وتيرة الهجمات.





