واشنطن ترجّح إبقاء طائراتها العسكرية بمطار بن غوريون

الثلاثاء، 19-05-2026 05:31 ص
الوكيل الإخباري-   قالت القناة 12 الإسرائيلية إن واشنطن أخبرت الجانب الإسرائيلي بأن عشرات طائرات التزود بالوقود المتمركزة في مطار بن غوريون يُتوقع أن تبقى في إسرائيل حتى نهاية العام الجاري على الأقل.اضافة اعلان


وكان رئيس هيئة الطيران المدني الإسرائيلي شموئيل زكاي حذر -الأسبوع الماضي- من أن مطار بن غوريون الدولي قد تحوّل فعليا إلى "قاعدة عسكرية أمريكية"، وهو ما تسبب في اضطرابات واسعة النطاق في قطاع الطيران المدني وعمل شركات الطيران.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تداول وسائل إعلام إسرائيلية لصور توثّق وجود عشرات من الطائرات الحربية الأمريكية -بما في ذلك طائرات التزويد بالوقود- داخل المطار.
 
 


