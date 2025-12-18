واشنطن ترسل قوات إلى الإكوادور في إطار عملية لمكافحة الاتجار بالمخدرات

06:22 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأميركية في كيتو الأربعاء إطلاق "عملية مؤقتة" لمكافحة الاتجار بالمخدرات وإرسال قوات إلى الإكوادور التي أصبحت نقطة انطلاق رئيسة لتهريب الكوكايين المنتَج في المنطقة، وذلك في إطار الاستراتيجية الأمنية المشتركة للبلدين.





ويأتي وصول قوات أميركية إلى الإكوادور فيما تنشر الولايات المتحدة منذ الصيف الماضي منظومة عسكرية كبيرة في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ، وتستهدف زوارق تقول واشنطن إنها تستخدم لتهريب المخدرات.



وتثير هذه العمليات تساؤلات بشأن قانونيتها، وقد أسفرت منذ أيلول عن مقتل 95 شخصا على الأقل.



ورحّبت السفارة بوصول عناصر من سلاح الجو الأميركي الأربعاء إلى الإكوادور في إطار "عملية موقتة مع سلاح الجو الإكوادوري في مانتا" على ساحل المحيط الهادئ (جنوب غرب)، دون أن توضح عدد العسكريين أو المدة التي سيبقون فيها في البلاد.

