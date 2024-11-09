واشنطن ترفع الحظر عن إرسال متعاقدين إلى أوكرانيا لإصلاح أسلحة أميركية

وقال ممثل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الجمعة إن الوزارة ستسمح لشركات الدفاع الخاصة بنشر أشخاص في أوكرانيا بأعداد محدودة لمساعدة القوات الأوكرانية بإصلاح وصيانة المعدات التي تزودها بها الولايات المتحدة.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع مشترطا عدم ذكر اسمه إن هؤلاء الموظفين "سيكونون بعيدين عن الخطوط الأمامية ولن يشاركوا في القتال ضد الجيش الروسي. وسيساعدون الجيش الأوكراني على إصلاح المعدات التي قدمتها الولايات المتحدة وصيانتها سريعا، حسب الحاجة، حتى يتمكن من العودة إلى خط المواجهة بسرعة".
وأوضح المسؤول أن هناك حاجة إلى عملية النشر هذه لأن أنظمة الأسلحة المعقدة مثل مقاتلات "إف-16" وأنظمة باتريوت للدفاع الجوي تتطلب خبرة فنية محددة لصيانتها.
وأضاف أنه تم اتخاذ القرار بعد تقييم دقيق للمخاطر وبالتشاور مع الأطراف المعنية. ويتعين على الشركات التي تتقدم للحصول على هذه العقود أن تقدم خططا أمنية لتخفيف المخاطر.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
باكستان .. مقتل 17 على الأقل بانفجار بمحطة للسكك الحديدية
-
وسائل إعلام أوكرانية: فرار جماعي في صفوف الجيش
-
إيران تنفي مزاعم أمريكية بمحاولة اغتيال ترامب وتصفها بالمؤامرة
-
ترامب يستعين بالكلاب الآلية لتعزيز حمايته - فيديو
-
فضيحة تلاحق مكتب نتنياهو.. ابتز ضابطاً بصور محرجة
-
زاخاروفا: روسيا ستقضي على التهديدات الصادرة من أوكرانيا
-
وسائل إعلام: كينيدي جونيور يختار المرشحين لمناصب الرعاية الصحية
-
اتهامات لقوات الدعم السريع بنهب المرافق الصحية في ولاية الجزيرة