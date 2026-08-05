واشنطن ترفع عقوبات عن 3 كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

ولم تتضمن التفاصيل المنشورة، وفق المعلومات المتاحة، توضيحات إضافية حول أسباب رفع العقوبات أو توقيته.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق، إن الولايات المتحدة انتقلت من ما وصفه بـ"عملية الغضب الملحمي العسكرية" إلى "عملية الغضب الاقتصادي" بهدف تقييد نفوذ النظام الإيراني.
وأضاف أن بلاده تبحث عن أصول إيرانية في أنحاء العالم، مؤكدا أن الأموال الناتجة عن الأصول الإيرانية المصادرة ستذهب إلى الشعب الإيراني.
وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على منصة "نوبيتكس" الإيرانية لتداول العملات المشفرة ومنصتين أخريين، متهمة إياها بتسهيل معاملات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والالتفاف على العقوبات.
وقالت الوزارة إن "نوبيتكس" عالجت أكثر من نصف تدفقات الأصول الرقمية الإيرانية عام 2025، فيما قدرت شركة "تي آر إم لابز" قيمة التداولات عبر المنصة بنحو خمسة مليارات دولار بين 2025 وآذار 2026. كما شملت العقوبات مؤسسي المنصة ورئيسها التنفيذي الحالي.
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