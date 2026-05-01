الجمعة 2026-05-01 11:36 م

واشنطن تستهدف منشأة نفطية صينية في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد إيران

براميل نفط
نفط
 
الجمعة، 01-05-2026 10:57 م

الوكيل الإخباري-   فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على منشأة نفطية صينية في إطار حزمة إجراءات جديدة ضد إيران، محذّرة في الوقت نفسه من عواقب أن تدفع سفن "رسوما" لطهران لقاء عبورها مضيق هرمز.

يأتي ذلك في خضم مراوحة تخيّم على المسار الدبلوماسي منذ أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجمات الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران، وقبل أسبوعين من زيارة مقرّر ان يجريها إلى الصين التي تعد مستوردا رئيسيا للنفط الإيراني.

 
 


