واشنطن تسعى لتمديد هدنة لبنان وإسرائيل وسط محادثات في أميركا وتصعيد جنوبي لبنان

الجمعة، 15-05-2026 08:58 ص
الوكيل الإخباري-   سعت الولايات المتحدة الخميس، إلى تمديد وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل ولبنان، فيما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بجهود الصين بشأن إيران.اضافة اعلان


وبدأ لبنان وإسرائيل الخميس جولة محادثات ليومين في واشنطن، تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين، في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته، من دون أن يضع حدا للهجمات الإسرائيلية الدامية خصوصا على جنوب لبنان.

وقال دبلوماسي مطّلع إن الجانبين بدآ المناقشات بعيد الساعة التاسعة صباحا (13,00 ت غ) في وزارة الخارجية الأميركية.

وفي وقت لاحق، أفاد مسؤول أميركي بأن المحادثات كانت "إيجابية" وستجري كما هو مخطط لها لليوم الثاني.

وأضاف المسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية "أجرينا محادثات مثمرة وإيجابية طوال اليوم، استمرت من التاسعة صباحا حتى الخامسة عصرا (13,00-21,00 بتوقيت غرينتش). نتطلع إلى مواصلة هذه المحادثات غدا، ونأمل بأن يكون لدينا المزيد لنشاركه".

وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات، جدّدت اسرائيل الخميس ضرباتها على جنوب لبنان، حيث أعلنت استهداف "بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله في عدد من المناطق"، بعد توجيه إنذارات إخلاء لعدد من البلدات والقرى.

كما أسفر هجوم لحزب الله بطائرة مسيّرة عن إصابة عدد من المدنيين في شمال إسرائيل، بحسب الجيش الإسرائيلي.
 
 


بكين تؤكد التوصل إلى توافق مهم مع واشنطن جراء زيارة ترامب

