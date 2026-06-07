واشنطن تسقط مسيّرتين إيرانيتين "كانتا تهددان الملاحة" في مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأميركي، الأحد، إسقاط مسيّرتين إيرانيتين قال إنهما "كانتا تهددان حركة الملاحة" في مضيق هرمز الاستراتيجي.

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