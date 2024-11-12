واشنطن تصف أهدافا في سوريا "مرتبطة بجماعات إيرانية"

تم نسخ الرابط

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت القيادة الوسطى الأميركية "نفذنا خلال الساعات الـ24 الماضية ضربات على 9 أهداف في سوريا مرتبطة بجماعات إيرانية".

اضافة اعلان



وبينت ان "هذه الضربات تأتي ردا على هجمات متعددة استهدفت قواتنا".