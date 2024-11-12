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واشنطن تصف أهدافا في سوريا "مرتبطة بجماعات إيرانية"

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 12-11-2024 01:25 ص

الوكيل الإخباري- قالت القيادة الوسطى الأميركية "نفذنا خلال الساعات الـ24 الماضية ضربات على 9 أهداف في سوريا مرتبطة بجماعات إيرانية".

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وبينت ان "هذه الضربات تأتي ردا على هجمات متعددة استهدفت قواتنا".


وأضافت "الضربات ستحد من قدرة الجماعات المدعومة إيرانيا على شن هجمات ضد قواتنا وقوات التحالف".

 

 

 

 

 
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