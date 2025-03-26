واشنطن تضيف شركات من خمس دول إحداها عربية إلى قائمة العقوبات

الوكيل الإخباري- أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 70 شركة من الصين وباكستان وإيران وجنوب إفريقيا والإمارات ضمن قائمة العقوبات، وفقا لوثيقة رسمية نشرها مكتب الصناعة والأمن بالوزارة.

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