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واشنطن تضيف شركات من خمس دول إحداها عربية إلى قائمة العقوبات

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 26-03-2025 12:55 ص

الوكيل الإخباري-   أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 70 شركة من الصين وباكستان وإيران وجنوب إفريقيا والإمارات ضمن قائمة العقوبات، وفقا لوثيقة رسمية نشرها مكتب الصناعة والأمن بالوزارة.

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وجاء في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني: "هذه الشركات تعمل ضد مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وشملت العقوبات 42 شركة صينية، بينها معاهد متهمة بتطوير أسلحة فرط صوتية وتقنيات كمومية، وبتوريد منتجات للجيش الصيني، بالإضافة إلى شركتَي "هواوي" و"هاي سيليكون" الخاضعتين أصلا للعقوبات.

كما أُضيفت إلى القائمة 19 شركة باكستانية زعمت السلطات الأمريكية ارتباطها ببرامج البلاد النووية والصاروخية.

وضمت القائمة أيضا شركتين من إيران، وثلاثا من جنوب إفريقيا، وأربعا من الإمارات، متهمة بالتعاون مع مؤسسات عسكرية صينية وتدريب عسكريين صينيين باستخدام موارد غربية وحلف "الناتو".

 
gnews

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