واشنطن تضيف 7 دول إلى قائمة الدول المطلوب من مواطنيها دفع ضمان مالي عند طلب التأشيرة الأمريكية

الوكيل الإخباري- أضافت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 7 دول جديدة إلى قائمة الدول التي سيطلب من مواطنيها دفع وديعة مالية تصل إلى 15 ألف دولار عند طلب الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة



وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الدول الجديدة المدرجة هي: بوتان، بوتسوانا، جمهورية إفريقيا الوسطى، غينيا، غينيا بيساو، ناميبيا، وتركمانستان، وقد دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير.



وتضاف الدول الجديدة إلى القائمة التي تشمل سابقا: موريتانيا، ساو تومي وبرينسيبي، تنزانيا، جامبيا، مالاوي، وزامبيا، والتي أدرجت جميعها خلال أغسطس وأكتوبر من العام الماضي، وبذلك ترتفع قائمة الدول إلى 13 دولة، جميعها أفريقية باستثناء دولتين، مما يجعل الحصول على التأشيرة عملية مكلفة للغاية بالنسبة للكثير من المتقدمين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي إدارة ترامب لتشديد شروط دخول الولايات المتحدة، والتي تشمل إجراء مقابلات شخصية لمواطني جميع الدول الملزمة بالحصول على تأشيرات مسبقة، والكشف عن سجلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لعدة سنوات، وتقديم معلومات مفصلة عن رحلاتهم السابقة وأفراد عائلاتهم وترتيبات معيشتهم في الولايات المتحدة.



ويدافع المسؤولون الأمريكيون عن نظام الوديعة المالية، التي تتراوح قيمتها بين 5 آلاف و15 ألف دولار، مؤكدين فعاليتها في ضمان عدم تجاوز مواطني الدول المستهدفة مدة تأشيراتهم.



ورغم أن دفع الوديعة لا يضمن منح التأشيرة، إلا أنه يتم استرداد المبلغ في حال رفض التأشيرة أو إثبات حاملها التزامه بشروطها.