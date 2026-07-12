واشنطن تطالب بتعهد إيراني لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

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الوكيل الإخباري- بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره العُماني بدر البوسعيدي، السبت، الترتيبات المتعلقة بضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى الحصول على تعهد علني بحرية الملاحة وتأمين العبور عبر الممر البحري الحيوي. اضافة اعلان





وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن بلاده وإيران اتفقتا على مواصلة المحادثات، رغم تصاعد الأعمال القتالية في الأيام الماضية، لكنه أعلن أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الشهر الماضي انتهى.



غير أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع هجمات أمس أو خلال الساعات الأولى من صباح السبت، وقال مصدر إيراني كبير إنه تم الاتفاق على إجراء مكالمة هاتفية بين إيران والولايات المتحدة وقطر وباكستان، وإن الوسطاء يحاولون ترتيبها لتُعقد اليوم خلال وجود عراقجي في عُمان.



ولم يتضح بعد ما إذا كانت الجهود قد نجحت، لكن بيانًا صادرًا عن عراقجي ذكر أنه ونظيره العُماني "تبادلا وجهات النظر بشأن الآليات المناسبة لضمان مرور السفن بأمان من مضيق هرمز"، بما يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار.



وأفادت وكالة الأنباء العُمانية، في وقت لاحق، بأن المفاوضين العُمانيين والإيرانيين سيواصلون المحادثات "على المستويين الفني والسياسي".



وتساعد عُمان في التوسط لإنهاء حرب أثرت على وضع الأمن في الخليج، ورفعت الأسعار عالميًا منذ شن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 شباط.



وكان يمر من المضيق نحو خُمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب، وأدى إغلاق إيران الفعلي له إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتأجيج التضخم العالمي.



وذكر مسؤولون أميركيون كبار للصحفيين أن الولايات المتحدة تطالب بأن تُصرّح إيران علنًا بأنها ستوقف الهجمات على السفن في المضيق، وأن جميع الممرات من المضيق ستُفتح بلا رسوم.



وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن سلطنة عُمان قدمت مسودة اقتراح بشأن المضيق، تتضمن حرية الملاحة عبر الممر الجنوبي في المياه الإقليمية العُمانية.



وأشارت "سي إن إن" إلى أن الخطة تنص على أن تحصل السفن العابرة للممر الشمالي عبر المياه الإقليمية الإيرانية على موافقة مسبقة من إيران، لكن دون فرض رسوم.



ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية بعد على طلبات للتعليق على تقرير "سي إن إن".



وسطاء قطريون أجروا محادثات في طهران



كانت ثلاث ناقلات تجارية قطرية وسعودية قد تعرضت لإطلاق نار الأسبوع الماضي، ما دفع الولايات المتحدة إلى استهداف مواقع إيرانية، بينما ردت إيران بشن ضربات على مواقع عسكرية أميركية في دول خليجية.



واتهم عراقجي الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد إلغاء واشنطن، الثلاثاء، الترخيص الذي كان يجيز بيع النفط الخام الإيراني عقب تعرض السفن لهجمات.



وكتب عراقجي على منصة "إكس": "لا يمكن أن يكون هناك سوى التزام متبادل".



ورغم أن طهران لم تعلن مسؤوليتها عن الهجمات على السفن، فإن محللين يرون أنها تلجأ إلى مثل هذه التحركات لتعزيز وضعها في التفاوض.



وقال مسؤولون أميركيون كبار للصحفيين، الجمعة، إن إيران أبلغت مسؤولين أميركيين بأن الهجمات الأحدث على حركة الملاحة في المضيق صدرت عن "جهة غير منضبطة داخل منظومتها"، في تصريحات بدت وكأنها تهدف إلى تهدئة التوتر.



وأثار التصعيد مزيدًا من الشكوك بشأن مستقبل الاتفاق المؤقت الرامي إلى إنهاء الصراع، كما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، وهي قضية ذات حساسية سياسية بالنسبة لترامب قبيل انتخابات الكونغرس المقررة في تشرين الثاني.



وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "طلبت منا الجمهورية الإسلامية الإيرانية مواصلة المحادثات.

وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار قد انتهى!".



إيران تهدد بالانتقام لمقتل زعيمها الأعلى



في بيان مكتوب، هدد الزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، بالثأر لمقتل والده الزعيم الأعلى السابق علي خامنئي، الذي اغتيل في 28 شباط.



وصدر البيان بمناسبة مراسم تشييع جثمان خامنئي التي لم يحضرها الزعيم الجديد، وجاء فيه أن الثأر سيتحقق مهما حدث لإيران.



وجاء في البيان: "نتعهد بالثأر لدماء الزعيم الأعلى الشهيد وجميع الشهداء".



وذكر ترامب، الجمعة، أنه أمر الجيش الأميركي بالاستعداد لإطلاق آلاف الصواريخ على إيران إذا حاولت طهران اغتياله.



وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" ووسائل إعلام أميركية أخرى قبل أيام بأن إسرائيل نقلت معلومات استخباراتية لواشنطن تفيد بأن إيران قد وضعت مؤخرًا خطة لاغتيال ترامب. ولم يصدر أي تعليق بعد من إيران على أحدث تصريحات ترامب.



وخلال مراسم الجنازة الخميس، اكتظت حشود من المشيعين في الفناء، وحمل بعضهم لافتات كُتب عليها "سنقتل ترامب".





