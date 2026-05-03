واشنطن تعتزم إعادة النظر في قرار نشر كتيبة مزودة بأسلحة بعيدة المدى في ألمانيا

الأحد، 03-05-2026 08:42 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلًا عن مصدر في البنتاغون، بأن الولايات المتحدة تعتزم إعادة النظر في قرارها نشر كتيبة مزودة بأسلحة بعيدة المدى في ألمانيا.اضافة اعلان


وذكرت الصحيفة أن "التقليصات تهدد نشر الأسلحة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ "توماهوك".

وقال مسؤول في البنتاغون إن واشنطن ستتراجع عن قرار أعلنه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن خلال فترة رئاسته، بشأن نشر كتيبة من الأسلحة بعيدة المدى في أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي".

وأعلن الرئيس الأمريكي Donald Trump في وقت سابق نيته خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بأكثر من 5,000 جندي.

وجاء هذا القرار عقب انتقاد ترامب للمستشار الألماني Friedrich Merz بسبب موقفه من إيران.

وأعلنت الإدارة الأمريكية السابقة والحكومة الألمانية في تموز 2024 عن خطط لنشر أنظمة صواريخ أمريكية دقيقة التوجيه في ألمانيا ابتداءً من عام 2026.

وستتفوق هذه الأنظمة بشكل ملحوظ على تلك المنتشرة حاليًا في أوروبا، والتي تشمل صواريخ SM-6 missile وTomahawk missile، بالإضافة إلى أسلحة فرط صوتية.

روسيا اليوم 
 
 


