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واشنطن تعرب عن "تفاؤل حذر" حيال إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 18-12-2024 09:25 ص
الوكيل الإخباري- أعربت الولايات المتحدة ليل الثلاثاء، عن "تفاؤل حذر" حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى المحاولات الفاشلة السابقة، بحسب واشنطن تايمز.اضافة اعلان


وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين "كانت هناك أوقات في الماضي عندما اقتربنا (من الاتفاق) واعتقدنا بأن جسر الخلافات أمر ممكن، ولم نصل في نهاية المطاف إلى اتفاق".

وأضاف أن "كل ما يمكن للولايات المتحدة القيام به هو الضغط ومحاولة التوصل إلى تسويات، لكن لا يمكننا إملاء خيارات كل طرف، على الطرفين اتّخاذ هذه القرارات بنفسيهما".

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زار الشرق الأوسط 12 مرة منذ السابع من تشرين الأول 2023.

بترا
 
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