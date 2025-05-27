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واشنطن تعلق النظر بطلبات تأشيرات الطلاب

ماركو روبيو
ماركو روبيو
 
الثلاثاء، 27-05-2025 11:49 م
الوكيل الإخباري-   أمر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء، بتعليق طلبات تأشيرات الطلاب الأجانب، في ظلّ تعزيز إدارة الرئيس دونالد ترامب التدقيق في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وثيقة داخلية.اضافة اعلان


وتطالب الوثيقة التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس السفارات والقنصليات بعدم الموافقة على "مواعيد لتأشيرات طلابية جديدة أو تبادل تعليمي... حتى صدور توجيهات جديدة".
 
gnews

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