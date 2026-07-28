واشنطن تعيد تقييم انتشار قواتها في القارة الأوروبية

وقال وكيل وزارة الدفاع (البنتاغون)، إلبريدج كولبي، عبر منصة "إكس"، إن هذه الخطوة ستكون "مراجعة حقيقية تهدف إلى ضمان تحرك الناتو بسرعة، وبشكل لا رجعة فيه، نحو تحمّل أوروبا المسؤولية الرئيسية عن دفاعها التقليدي"، وفق ما أعلنه الوزير (هيغسيث) آنذاك.
وأضاف: "ستكون نتيجة هذه المراجعة تسريع انتقال الناتو نحو تحالف أكثر قوة وعدالة واستدامة".
ووجهت الولايات المتحدة انتقادات حادة إلى الدول الأوروبية التي رفضت السماح للقوات الأميركية باستخدام قواعد الناتو الموجودة على أراضيها خلال الحرب ضد إيران.
كما هدد هيغسيث الحلف بخفض المساهمة الأميركية في ميزانيته إذا رفضت دول معينة الوفاء بالالتزامات التي قُطعت العام الماضي خلال قمة الناتو في لاهاي.
وكان الحلفاء قد تعهدوا، آنذاك، بتخصيص ما لا يقل عن 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي للإنفاق الأمني بحلول عام 2035، بما في ذلك 3.5% للنفقات العسكرية البحتة.
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