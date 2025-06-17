الثلاثاء 2025-06-17 08:36 ص
 

واشنطن تُغلق سفارتها في إسرائيل بسبب التصعيد .. ومواطنيها بلا إجلاء

السفارة الأميركية في القدس
السفارة الأميركية في القدس
 
الثلاثاء، 17-06-2025 08:29 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إغلاق السفارة اليوم، مشيرة إلى أنها "ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإجلاء الأميركيين أو مساعدتهم بشكل مباشر في مغادرة إسرائيل".اضافة اعلان


وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن السفارة الأميركية في إسرائيل ستُغلق مجدداً اليوم الثلاثاء.

وأوضحت: "تماشياً مع توجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستُغلق السفارة الأميركية في القدس يوم الثلاثاء 17 يونيو. ويشمل ذلك الأقسام القنصلية في كل من القدس وتل أبيب".

وأضافت: "السفارة الأميركية ليست في وضع يسمح لها حالياً بإجلاء الأميركيين أو تقديم مساعدة مباشرة لهم لمغادرة إسرائيل".

من جهتها، قالت السفارة الأميركية في القدس: "بسبب الوضع الأمني الحالي والنزاع المستمر بين إسرائيل وإيران، وجهت السفارة الأميركية جميع موظفي الحكومة الأميركية وعائلاتهم إلى الاستمرار في الاحتماء داخل منازلهم أو بالقرب منها حتى إشعار آخر".

وأوضحت: "وبالنظر إلى الوضع الأمني، وامتثالاً لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستكون السفارة الأميركية في القدس مغلقة يوم الثلاثاء، 17 يونيو. يشمل ذلك الأقسام القنصلية في كل من القدس وتل أبيب. لن تُقدَّم خدمات جوازات السفر (الطارئة أو العادية) أو تقارير الولادة خارج الولايات المتحدة في هذا اليوم".

سكاي نيوز
 
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