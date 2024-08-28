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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد في الاحتلال

علم الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
الأربعاء، 28-08-2024 07:18 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاربعاء، عن فرض عقوبات جديدة على كيانات وافراد في الاحتلال الاسرائيلي.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية يتسبب في معاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن "إسرائيل"، ويقوض احتمالات السلام والاستقرار في المنطقة. "ومن الضروري أن تحاسب حكومة إسرائيل أي أفراد أو كيانات مسؤولة عن العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية".
 
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