واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد في الاحتلال

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية يتسبب في معاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن "إسرائيل"، ويقوض احتمالات السلام والاستقرار في المنطقة. "ومن الضروري أن تحاسب حكومة إسرائيل أي أفراد أو كيانات مسؤولة عن العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية".
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