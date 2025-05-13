واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تنقل النفط الإيراني إلى الصين

وأضافت الوزارة أن "بيع النفط أسهم في تمويل أسلحة إيرانية، وهجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر والبحرية الأميركية وإسرائيل".
وأوضحت أن الشبكة سهلت شحن نفط بمليارات الدولارات إلى الصين نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وشركتها الوهمية (سبهر للطاقة).
-
أخبار متعلقة
-
الأمم المتحدة ترحب بتصريحات ترامب بشأن وقف العقوبات على سوريا
-
وزير الخارجية السوري: إعلان ترامب رفع العقوبات يمثل نقطة تحول للشعب السوري
-
من السعودية.. ترامب يهدد بدفع إيران إلى الإفلاس
-
ترامب: زيارتي للسعودية تضيف تريليون دولار من الاستثمارات لأميركا
-
ترامب يقرر رفع العقوبات عن سوريا
-
ترامب: الحوثيون مقاتلون أشداء
-
ترامب: الطريقة التي يجري التعامل بها مع سكان غزة لا مثيل لها
-
ترامب من السعودية: يوجد تحول كبير ورائع في المنطقة بقيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان