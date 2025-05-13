الثلاثاء 2025-05-13 09:10 م
 

واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تنقل النفط الإيراني إلى الصين

علما الصين والولايات المتحدة الأميركية
علما الصين والولايات المتحدة الأميركية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 06:40 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة فرضت الثلاثاء، عقوبات على شبكة شحن تقول إنها أرسلت ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى الصين، وذلك بعد أيام من اختتام مفاوضين إيرانيين وأميركيين جولة رابعة من المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في سلطنة عمان.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة أن "بيع النفط أسهم في تمويل أسلحة إيرانية، وهجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر والبحرية الأميركية وإسرائيل".

وأوضحت أن الشبكة سهلت شحن نفط بمليارات الدولارات إلى الصين نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وشركتها الوهمية (سبهر للطاقة).
 
gnews

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