الجمعة 2026-07-31 02:27 ص

واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دعم لشركة "ماهان إير" الإيرانية

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تعبيرية
 
الجمعة، 31-07-2026 01:02 ص
الوكيل الإخباري-   فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على 5 شركات وشخص واحد في الصين والهند وروسيا وإيران، بدعوى تقديم الدعم لشركة الطيران الإيرانية "ماهان إير"، التي تقول واشنطن إنها تدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني، وتضطلع بدور في نقل الأسلحة والأفراد والمعدات العسكرية.اضافة اعلان


وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، في بيان، إن العقوبات استهدفت شبكات عالمية تدعم شركة "ماهان إير" والحرس الثوري الإيراني.

وأضاف البيان أن قائمة العقوبات شملت 5 شركات تنشط في الصين، والهند وروسيا وإيران.

وأوضح أن من بين الجهات المشمولة بالعقوبات شركات تتولى مهام الوكيل العام للمبيعات لشركة "ماهان إير"، المدرجة أصلا على قوائم العقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب شركة واجهة يُزعم ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني.
 
 


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