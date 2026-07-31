واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دعم لشركة "ماهان إير" الإيرانية

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، في بيان، إن العقوبات استهدفت شبكات عالمية تدعم شركة "ماهان إير" والحرس الثوري الإيراني.
وأضاف البيان أن قائمة العقوبات شملت 5 شركات تنشط في الصين، والهند وروسيا وإيران.
وأوضح أن من بين الجهات المشمولة بالعقوبات شركات تتولى مهام الوكيل العام للمبيعات لشركة "ماهان إير"، المدرجة أصلا على قوائم العقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب شركة واجهة يُزعم ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني.
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