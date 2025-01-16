 
الخميس 2025-01-16 10:57 م
 

واشنطن تفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني

قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان
الخميس، 16-01-2025 09:19 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الولايات المتّحدة الخميس أنّها فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان المتّهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدنيّين، في خطوة تأتي بعد أيام من خطوة مماثلة استهدفت قائد قوات الدعم السريع.اضافة اعلان


وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ "هذا القرار يثبت التزامنا بإنهاء هذا النزاع"، المتواصل منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".
 
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