واشنطن تفرض عقوبات على مصفاة نفط صينية وموانئ بسبب النفط الإيراني

الوكيل الإخباري- فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، عقوبات على مصفاة نفط صينية خاصة وشركات تشغيل موانئ في الصين بسبب شراء النفط الإيراني.

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وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مصفاة شركة خيبي شينهاي للكيماويات وثلاث شركات تشغيل محطات موانئ في الصين.