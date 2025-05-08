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واشنطن تفرض عقوبات على مصفاة نفط صينية وموانئ بسبب النفط الإيراني

علما الصين والولايات المتحدة الأميركية
علما الصين والولايات المتحدة الأميركية
 
الخميس، 08-05-2025 06:08 م

الوكيل الإخباري-   فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، عقوبات على مصفاة نفط صينية خاصة وشركات تشغيل موانئ في الصين بسبب شراء النفط الإيراني.

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وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مصفاة شركة خيبي شينهاي للكيماويات وثلاث شركات تشغيل محطات موانئ في الصين.


وتعد هذه أحدث مصفاة صينية مستقلة تستهدفها إدارة ترامب، في إطار تكثيف جهودها لقطع عائدات صادرات إيران، وسعيها للضغط على طهران لإبرام اتفاق لكبح برنامجها النووي.

 
gnews

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