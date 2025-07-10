واشنطن تفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية

12:20 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/737515 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية في جنيف. اضافة اعلان





وانتقد روبيو عبر منصة إكس "الجهود غير المشروعة و(...) لألبانيزي الهادفة إلى حض المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات وقادة أميركيين وإسرائيليين".



وفي بيان لاحق، ندد وزير الخارجية الأميركي بالانتقادات اللاذعة التي وجهتها المقرّرة الأممية للولايات المتحدة.



وأشار إلى أنّها أوصت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال، خصوصا بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



ووفق روبيو، شاركت ألبانيزي في "أنشطة منحازة وخبيثة" متهما إياها بـ"معاداة السامية بشكل صارخ" وبـ"دعم الإرهاب".



كذلك، أشار إلى أنّها كتبت "رسائل تهديد" إلى العديد من الشركات الأميركية، موجّهة ما وصفه ماركو روبيو بـ"اتهامات لا أساس لها من الصحة" وأوصت بمقاضاة هذه الشركات ومديريها التنفيذيين.



وفي تموز/يوليو، قدّمت فرانشيسكا ألبانيزي تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتناول "آليات الشركات التي تدعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي المتمثل في تهجير واستبدال الفلسطينيين".



وفي شباط/فبراير، نددت بالمقترح الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقاضي بأن تسيطر بلاده على غزة بعد تهجير سكّان القطاع الفلسطيني، ووصفته بأنّه "غير قانوني" و"عبثي تماما".



وقالت إنّه "غير قانوني وغير أخلاقي وغير مسؤول. إنّه غير مسؤول تماما؛ لأنّه سيُفاقم الأزمة الإقليمية" مؤكدة اتهاماتها لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.