واشنطن تفرض عقوبات على نواب وضباط لبنانيين على خلفية صلتهم بحزب الله

الوكيل الإخباري- أعلنت واشنطن الخميس، فرض عقوبات على 9 أشخاص بينهم سفير إيران في بيروت ونواب لحزب الله وضابطان لبنانيان تقول إنهم مرتبطون به، متهمة إياهم بـ"عرقلة عملية السلام في لبنان".

ويأتي فرض العقوبات بعد استضافة واشنطن 3 جولات من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، تهدف الى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين. ورفض الحزب التفاوض المباشر الذي يتزامن مع وقف لإطلاق النار بينه وبين إسرائيل التي تواصل رغم ذلك شنّ ضربات في لبنان.