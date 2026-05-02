واشنطن تقر مبيعات عسكرية بأكثر من 8.6 مليار دولار لحلفاء بالشرق الأوسط

ويأتي هذا الإعلان بعد 9 أسابيع من بدء الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وبعد أكثر من 3 أسابيع على دخول وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ في تلك الحرب.
وقالت الوزارة إنها وافقت على مبيعات عسكرية لقطر تشمل خدمات تجديد منظومة باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي بقيمة 4.01 مليار دولار، إضافة إلى أنظمة "أدفانسد بريسيجن كيل ويبون سيستمز" بقيمة 992.4 مليون دولار.
كما وافقت على بيع منظومة قيادة قتالية متكاملة للكويت بقيمة 2.5 مليار دولار، وبيع أنظمة "أدفانسد بريسيجن كيل ويبون سيستمز" لإسرائيل بقيمة 992.4 مليون دولار، وكذلك للإمارات بقيمة 147.6 مليون دولار.
وأوضحت الوزارة أن شركة بي إيه إي سيستمز هي المتعاقد الرئيسي في صفقات أنظمة "أدفانسد بريسيجن" مع قطر وإسرائيل والإمارات، فيما تتولى آر تي إكس ولوكهيد مارتن تنفيذ صفقة منظومة القيادة القتالية المتكاملة للكويت وتجديد منظومة باتريوت لقطر، إلى جانب نورثروب غرومان في الصفقة الكويتية.
أخبار متعلقة
-
ترامب يحدد موعد الهجوم على كوبا
-
ترامب: ما حدث في إيران "تغيير نظام" باختفاء قيادتي الصفين الأول والثاني
-
4 قتلى وعشرات المصابين جراء الأمطار والفيضانات في البرازيل
-
إدارة ترامب: الحرب "توقفت" مع حلول نهاية المهلة بشأن صلاحيات الحرب
-
واشنطن تستهدف منشأة نفطية صينية في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد إيران
-
قاض أميركي يمنع إدارة ترامب من إلغاء الحماية لنحو 3000 يمني
-
ترامب يعلن تشديد العقوبات الأميركية على كوبا
-
ترامب يقول إنه سيرفع الرسوم على الصادرات الأوروبية من السيارات والشاحنات 25%