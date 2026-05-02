واشنطن تقر مبيعات عسكرية بأكثر من 8.6 مليار دولار لحلفاء بالشرق الأوسط

السبت، 02-05-2026 08:51 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، أنها وافقت على مبيعات عسكرية تتجاوز قيمتها الإجمالية 8.6 مليار دولار لحلفاء في الشرق الأوسط هم إسرائيل وقطر والكويت والإمارات.

ويأتي هذا الإعلان بعد 9 أسابيع من بدء الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وبعد أكثر من 3 أسابيع على دخول وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ في تلك الحرب.


وقالت الوزارة إنها وافقت على مبيعات عسكرية لقطر تشمل خدمات تجديد منظومة باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي بقيمة 4.01 مليار دولار، إضافة إلى أنظمة "أدفانسد بريسيجن كيل ويبون سيستمز" بقيمة 992.4 مليون دولار.


كما وافقت على بيع منظومة قيادة قتالية متكاملة للكويت بقيمة 2.5 مليار دولار، وبيع أنظمة "أدفانسد بريسيجن كيل ويبون سيستمز" لإسرائيل بقيمة 992.4 مليون دولار، وكذلك للإمارات بقيمة 147.6 مليون دولار.


وأوضحت الوزارة أن شركة بي إيه إي سيستمز هي المتعاقد الرئيسي في صفقات أنظمة "أدفانسد بريسيجن" مع قطر وإسرائيل والإمارات، فيما تتولى آر تي إكس ولوكهيد مارتن تنفيذ صفقة منظومة القيادة القتالية المتكاملة للكويت وتجديد منظومة باتريوت لقطر، إلى جانب نورثروب غرومان في الصفقة الكويتية.

 
 


