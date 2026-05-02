واشنطن تقر مبيعات عسكرية بأكثر من 8.6 مليار دولار لحلفاء بالشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، أنها وافقت على مبيعات عسكرية تتجاوز قيمتها الإجمالية 8.6 مليار دولار لحلفاء في الشرق الأوسط هم إسرائيل وقطر والكويت والإمارات.

اضافة اعلان



ويأتي هذا الإعلان بعد 9 أسابيع من بدء الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وبعد أكثر من 3 أسابيع على دخول وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ في تلك الحرب.



وقالت الوزارة إنها وافقت على مبيعات عسكرية لقطر تشمل خدمات تجديد منظومة باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي بقيمة 4.01 مليار دولار، إضافة إلى أنظمة "أدفانسد بريسيجن كيل ويبون سيستمز" بقيمة 992.4 مليون دولار.



كما وافقت على بيع منظومة قيادة قتالية متكاملة للكويت بقيمة 2.5 مليار دولار، وبيع أنظمة "أدفانسد بريسيجن كيل ويبون سيستمز" لإسرائيل بقيمة 992.4 مليون دولار، وكذلك للإمارات بقيمة 147.6 مليون دولار.