واشنطن تقول إنها أنفقت 11 مليار دولار في الأيام الستة الأولى للحرب

الوكيل الإخباري- أُبلغ مشرعون أميركيون خلال إحاطة في البنتاغون أن تكلفة الاسبوع الأول للحرب ضد إيران بلغت أكثر من 11,3 مليار دولار، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز يسلط الضوء على الوتيرة التي يستهلك بها هذا النزاع الأسلحة والموارد.

