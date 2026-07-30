واشنطن تكشف تفاصيل ضربات استهدفت عشرات المواقع داخل إيران

07:09 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأميركي، فجر الخميس، أنه أكمل "موجة مكثفة" من الضربات ضد إيران، بعدما استأنفت واشنطن هجماتها على طهران بعد أسبوع من التهدئة، في ما ينذر بتوسيع الحرب في الشرق الأوسط، خصوصًا مع دخول حلفاء إيران الإقليميين على خط المواجهة. اضافة اعلان





وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، عبر منصة "إكس"، إن قواتها "أتمت بنجاح موجة مكثفة من الضربات ضد إيران، وذلك ردًا على محاولات شن هجمات صاروخية يوم أمس استهدفت القوات الأميركية"، مشيرة إلى أنها استهدفت "عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية".



وأضافت أنها "استهدفت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية، ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومواقع المراقبة والدفاع الساحلية، والقدرات البحرية".



وأكدت "سنتكوم" أن هذه الضربات هدفت إلى زيادة تقليص التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها ضد القوات الأميركية، وحركة الشحن التجاري، والدول الخليجية المجاورة.



وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع هجمات، الخميس، على جزيرة قشم ومدينة آبادان (جنوب)، حيث "تحاول فرق الإنقاذ تحديد موقع شخصين عالقين تحت أنقاض منزل في جزيرة قشم".



وفي توسيع إضافي للحرب في الشرق الأوسط، أعلنت القوات الأميركية والسعودية شنّ غارات على مقرات للحشد الشعبي العراقي، الذي يضم مجموعات مسلحة موالية لإيران، ما يشير إلى انتقال رقعة النزاع من القتال مع طهران إلى استهداف فصائل حليفة لها في المنطقة.



وعلى مدى اليومين الماضيين، أعلنت السعودية تعرض منشآتها النفطية لهجمات بطائرات مسيّرة، حمّلت مسؤوليتها لفصائل مسلحة عراقية متحالفة مع طهران.



في المقابل، أكد الحرس الثوري استهداف قواعد جوية ومركز قيادة أميركي في المنطقة بصواريخ بالستية.



وقبل الشروع في تنفيذ الضربات الأخيرة، توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران، وقال لشبكة "فوكس نيوز": "سنضربهم بقوة، سيتعرضون لضرب مبرح".



واندلعت الحرب بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط، وتوقفت الأعمال القتالية، رغم بعض الانتهاكات، اعتبارًا من نيسان، وتعزز وقف إطلاق النار بتوقيع الطرفين مذكرة تفاهم في منتصف حزيران.



وانهار التفاهم اعتبارًا من السابع من تموز، واستأنف الطرفان الضربات في ظل خلافات متواصلة، خصوصًا بشأن مضيق هرمز. وقصفت واشنطن أهدافًا في إيران، التي ردت باستهداف دول حليفة لواشنطن في المنطقة، معلنة استهداف قواعد عسكرية.



وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أفاد بتعرض شمال غرب البلاد، المحاذي للحدود مع العراق، لضربات أميركية. ونقلت وكالة "فارس" عن مسؤول أن "صاروخًا معاديًا" أصاب مكانًا غير مأهول، ولم يسفر عن أي إصابات.







