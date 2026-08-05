الأربعاء 2026-08-05 01:18 ص

واشنطن تلغي تأشيرة سفيرة البرازيل لديها

ألغت الولايات المتحدة تأشيرة سفيرة البرازيل في واشنطن بعد أيام قليلة على رفض الحكومة البرازيلية منح تأشيرات لمسؤولين أميركيين، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء. ولا يعني هذا الق
ارشيفية
 
الأربعاء، 05-08-2026 01:01 ص
الوكيل الإخباري-   ألغت الولايات المتحدة تأشيرة سفيرة البرازيل في واشنطن بعد أيام قليلة على رفض الحكومة البرازيلية منح تأشيرات لمسؤولين أميركيين، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء.اضافة اعلان


ولا يعني هذا القرار، وفق المسؤول، طرد السفيرة من البلاد، لكنه يأتي في توقيت تشهد العلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا توترا متجدّدا.
 
 


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