السبت 2025-12-20 11:23 ص

واشنطن تلغي حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد

ا
أرشيفية
السبت، 20-12-2025 08:38 ص

الوكيل الإخباري- أفادت "واشنطن بوست" بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب رفعت الحظر المفروض على استخدام الألغام المضادة للأفراد، الذي فرضته إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وكتبت الصحيفة، نقلاً عن وثيقة مؤرخة في 2 ديسمبر وموقعة من وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث: "لقد نقضت إدارة ترامب سياسةً كانت ساريةً في عهد بايدن تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، باستثناء شبه الجزيرة الكورية".

اضافة اعلان


وأشارت إلى أن رفع القيود من شأنه أن "يضاعف قوة الولايات المتحدة" في هذه "الأزمة الأمنية التي تُعد من أخطر الأزمات في التاريخ".


ووفقاً للصحيفة، يدعو هيغسيث في الوثيقة إلى وضع سياسة أمريكية جديدة بشأن استخدام الألغام المضادة للأفراد في غضون 90 يوماً.


بالإضافة إلى ذلك، تشير الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة ألغت برنامج العمل الإنساني بشأن الألغام، والذي كان يتضمن تقديم الولايات المتحدة المساعدة للدول الأخرى في إزالة الألغام الأرضية.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الحكومة تبذل جهدا استثنائيا بتأمين منظم يحمي الأردنيين من السرطان

ت

تكنولوجيا 3 توقعات تكنولوجية تُحدث تحولاً جذرياً في صناعة الإعلان عام 2026

ال

فن ومشاهير عمرو دياب وابنته يشعلان الأجواء خلال زفاف مدير أعمال الهضبة - فيديو

ا

اقتصاد محلي رئيس غرفة التجارة الأوروبية بالأردن : الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي رئيسي للمملكة

ز

فلسطين "أطباء بلا حدود": أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات

ا

أخبار محلية ولي العهد يطمئن على صحة لاعب النشامى أدهم القريشي هاتفيا

قل

منوعات لتوفير الكهرباء في الشتاء.. 5 نصائح لاستخدام الدفاية بذكاء

ا

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة وسط استمرار القصف



 






الأكثر مشاهدة