الإثنين 2026-02-09 08:58 ص

واشنطن تنتظر تنازلات إيرانية في جولة المفاوضات المقبلة

واشنطن تنتظر تنازلات إيرانية في جولة المفاوضات المقبلة
واشنطن تنتظر تنازلات إيرانية في جولة المفاوضات المقبلة
 
الإثنين، 09-02-2026 08:37 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر مطلعة، الأحد، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتوقع من إيران تقديم تنازلات بشأن الملف النووي، وعدد من القضايا الأخرى.اضافة اعلان


ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن المصادر قولها إن إدارة ترامب أبلغت طهران أنها تتوقع من الوفد الإيراني، برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، أن يحضر اجتماعهم المقبل "بمضمون ذي مغزى".

ويوم الجمعة، التقى المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وقائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، مع عراقجي ومسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى آخرين في سلطنة عُمان.

ووصفَت المصادر الاجتماع الأول بأنه "اجتماع جيد"، حيث ركز بشكل أساسي على آلية المفاوضات بدلًا من القضايا الجوهرية نفسها.

وأضافت المصادر أن الأميركيين يتوقعون من الإيرانيين الحضور إلى الاجتماع المقبل وهم على استعداد لتقديم تنازلات بشأن الملف النووي وقضايا أخرى.

سكاي نيوز 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عطية يدين قرارات إسرائيلية خطيرة تمس الوضع القانوني للضفة الغربية

شؤون برلمانية عطية يدين قرارات إسرائيلية خطيرة تمس الوضع القانوني للضفة الغربية

مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت الاستعدادات لإعدام أسرى فلسطينيين

فلسطين مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت الاستعدادات لإعدام أسرى فلسطينيين

واشنطن تنتظر تنازلات إيرانية في جولة المفاوضات المقبلة

عربي ودولي واشنطن تنتظر تنازلات إيرانية في جولة المفاوضات المقبلة

علم كوريا الجنوبية

عربي ودولي مقتل شخصين بحادث تحطم مروحية عسكرية خلال تدريب في كوريا الجنوبية

نادي السيلية القطري يعلن إصابة علوان وغيابه عن الملاعب ثلاثة أشهر

أخبار محلية نادي السيلية القطري يعلن إصابة علوان وغيابه عن الملاعب لهذه المدة

وفاة 6 أشخاص جراء انهيار مبنيين في طرابلس بلبنان

عربي ودولي وفاة 6 أشخاص جراء انهيار مبنيين في طرابلس بلبنان

مبنى هيئة الطاقة والمعادن

أخبار محلية الطاقة والمعادن تضبط آليات ومعدات مخالفة في المشقر

تعبيرية

طب وصحة تحذير من ارتداء عدسات لاصقة ملونة دون إشراف طبي



 






الأكثر مشاهدة