واشنطن تنفي إصابة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" بمسيّرات إيرانية في الخليج

الوكيل الإخباري- لم تصب حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن المتمركزة في منطقة الخليج بمسيّرات إيرانية، بحسب ما أكّد الجمعة مسؤول أميركي، نافيا معلومات أوردها التلفزيوني الرسمي الإيراني مفادها أنها تعرّضت لقصف بمسيّرات.

وأعلن المسؤول الأميركي أن "هذه المعلومات خاطئة".



وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني الخميس بأن مسيّرات أطلقها الحرس الثوري أصابت حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن المتمركزة في منطقة الخليج.



ولم يقدّم التلفزيون معلمومات إضافية في هذا الصدد.