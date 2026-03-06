واشنطن تنفي إصابة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" بمسيّرات إيرانية في الخليج

وأعلن المسؤول الأميركي أن "هذه المعلومات خاطئة".
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني الخميس بأن مسيّرات أطلقها الحرس الثوري أصابت حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن المتمركزة في منطقة الخليج.
ولم يقدّم التلفزيون معلمومات إضافية في هذا الصدد.
والإثنين، قال الحرس الثوري الإيراني إنه أصاب حاملة الطائرات بأربعة صواريخ، فأكّدت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) أنها مجرّد "كذبة".
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس الشورى: مصير إيران يقرره الشعب فقط وليس عصابة إبستين
-
غوتيريش يندد بالهجمات "المخالفة للقانون" محذرا من دوامة عنف في الشرق الأوسط
-
سي إن إن عن مصادر: الصين بصدد تقديم مساعدة لإيران
-
إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل
-
ترامب: ننقل آلاف الأشخاص من دول مختلفة في أنحاء الشرق الأوسط
-
ترامب: لا اتفاق مع إيران إلا بالاستسلام غير المشروط
-
انفجارات في البحرين والكويت إثر هجمات إيرانية متجددة
-
طيران الإمارات يتوقع العودة إلى التشغيل الكامل خلال أيام