الجمعة 2026-03-06 10:26 م

واشنطن تنفي إصابة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" بمسيّرات إيرانية في الخليج

و
أرشيفية
 
الجمعة، 06-03-2026 07:10 م

الوكيل الإخباري- لم تصب حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن المتمركزة في منطقة الخليج بمسيّرات إيرانية، بحسب ما أكّد الجمعة مسؤول أميركي، نافيا معلومات أوردها التلفزيوني الرسمي الإيراني مفادها أنها تعرّضت لقصف بمسيّرات.

اضافة اعلان


وأعلن المسؤول الأميركي أن "هذه المعلومات خاطئة".


وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني الخميس بأن مسيّرات أطلقها الحرس الثوري أصابت حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن المتمركزة في منطقة الخليج.


ولم يقدّم التلفزيون معلمومات إضافية في هذا الصدد.


والإثنين، قال الحرس الثوري الإيراني إنه أصاب حاملة الطائرات بأربعة صواريخ، فأكّدت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) أنها مجرّد "كذبة".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي أذربيجان تعلن إحباط عدة مخططات إرهابية إيرانية

ا

أسواق ومال الخام الأميركي وخام برنت يقفزان فوق 90 دولاراً

ب

عربي ودولي رئيس مجلس الشورى: مصير إيران يقرره الشعب فقط وليس عصابة إبستين

ق

أسواق ومال صدمة أمريكية تشعل أسعار الذهب عالميا

r

أخبار محلية اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن

ب

عربي ودولي غوتيريش يندد بالهجمات "المخالفة للقانون" محذرا من دوامة عنف في الشرق الأوسط

ب

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تتراجع وتتكبّد خسائر أسبوعية

ب

اقتصاد محلي توضيح حول ارتفاع أسعار السلع في الأردن



 






الأكثر مشاهدة