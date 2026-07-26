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واشنطن تنفي اتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

واشنطن تنفي اتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية البرازيلية
واشنطن تنفي اتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية البرازيلية
 
الأحد، 26-07-2026 11:30 ص
الوكيل الإخباري-   نفت الولايات المتحدة التقارير التي تحدثت عن سعيها للتأثير في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، ووصفتها بأنها "أكاذيب لا أساس لها"، عقب رفض البرازيل منح تأشيرات لمسؤولين أمريكيين.اضافة اعلان


ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن "أي تلميحات إلى وجود مؤامرة لتقويض الانتخابات في دولة ديمقراطية هي أكاذيب لا أساس لها".

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت في وقت سابق بأن البرازيل رفضت منح تأشيرتي دخول لمسؤولين أمريكيين من إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، للاشتباه في محاولتهما التأثير في العملية الانتخابية.

ووفقًا لرويترز، فإن المسؤولين هما رايلي بارنز، مساعد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وصامويل سامسون، نائب مساعد وزير الخارجية للملف نفسه.

وردًا على ذلك، أكدت الخارجية الأمريكية أن الزيارة كانت مقررة مسبقًا، وكان من المقرر أن يجري المسؤولان خلال الأيام المقبلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين وشخصيات دينية.

ومن المقرر أن تشهد البرازيل انتخابات رئاسية في أكتوبر، وقد أعلن الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ترشحه لولاية جديدة.

ومن المتوقع أن يكون منافسه الرئيسي السيناتور عن ولاية ريو دي جانيرو فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس الأسبق جايير بولسونارو، الذي حكم البلاد بين عامي 2019 و2022، وحُكم عليه بالسجن 27 عامًا بعد إدانته بمحاولة تنفيذ انقلاب.

وسبق أن ذكرت صحيفة "Folha de S.Paulo" أن البيت الأبيض قد يدعم علنًا مرشح المعارضة اليمينية القريب أيديولوجيًا من جايير بولسونارو، فيما تخشى السلطات البرازيلية أن تحاول الإدارة الأمريكية مساعدة المرشح اليميني على حشد الناخبين المحافظين.
 
 


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