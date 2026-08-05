واشنطن تنفي مزاعم صفقة سرية مع إريتريا

09:05 ص

الوكيل الإخباري- نفى كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، صحة التقارير التي تحدثت عن وجود صفقة سرية بين الولايات المتحدة وإريتريا تستهدف شريكا إقليميا آخر، مؤكدا أن هذه الادعاءات "كاذبة بشكل قاطع"، وأن واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. اضافة اعلان





وقال بولس، في منشور له على صفحته على موقع إكس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل انخراطها الدبلوماسي مع مصر وإريتريا وإثيوبيا في إطار مساعيها لتحقيق السلام الإقليمي.



وأضاف: "أود أن أؤكد بشكل لا لبس فيه أن الادعاءات التي تزعم أننا نتفاوض أو نبحث أي اتفاق سري مع إريتريا على حساب أي شريك إقليمي آخر، هي ادعاءات كاذبة تماما. فلا يوجد أي اتفاق من هذا القبيل، ولا يجري بحث أي ترتيب مماثل".



وأوضح بولس أن الهدف الوحيد للتحركات الدبلوماسية الأميركية يتمثل في "تعزيز السلام والاستقرار الدائمين في منطقة القرن الأفريقي"، نافيا وجود أي ترتيبات أو تفاهمات سرية كما تردد في بعض التقارير.









