الأربعاء 2026-08-05 10:23 ص

واشنطن تنفي مزاعم صفقة سرية مع إريتريا

واشنطن تنفي مزاعم صفقة سرية مع إريتريا
واشنطن تنفي مزاعم صفقة سرية مع إريتريا
 
الأربعاء، 05-08-2026 09:05 ص
الوكيل الإخباري-   نفى كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، صحة التقارير التي تحدثت عن وجود صفقة سرية بين الولايات المتحدة وإريتريا تستهدف شريكا إقليميا آخر، مؤكدا أن هذه الادعاءات "كاذبة بشكل قاطع"، وأن واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.اضافة اعلان


وقال بولس، في منشور له على صفحته على موقع إكس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل انخراطها الدبلوماسي مع مصر وإريتريا وإثيوبيا في إطار مساعيها لتحقيق السلام الإقليمي.

وأضاف: "أود أن أؤكد بشكل لا لبس فيه أن الادعاءات التي تزعم أننا نتفاوض أو نبحث أي اتفاق سري مع إريتريا على حساب أي شريك إقليمي آخر، هي ادعاءات كاذبة تماما. فلا يوجد أي اتفاق من هذا القبيل، ولا يجري بحث أي ترتيب مماثل".

وأوضح بولس أن الهدف الوحيد للتحركات الدبلوماسية الأميركية يتمثل في "تعزيز السلام والاستقرار الدائمين في منطقة القرن الأفريقي"، نافيا وجود أي ترتيبات أو تفاهمات سرية كما تردد في بعض التقارير.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن

لبنان .. نقل السفير الفلسطيني السابق إلى المستشفى عقب توقيفه بتهم فساد واختلاس

عربي ودولي لبنان .. نقل السفير الفلسطيني السابق إلى المستشفى عقب توقيفه بتهم فساد واختلاس

حرائق غابات غرب كندا تدمر 230 منزلا

عربي ودولي حرائق غابات غرب كندا تدمر 230 منزلا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في الأردن اليوم

اقتصاد محلي 2.9 ألف طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

مصدر إيراني ينفي إعادة فتح مضيق هرمز

عربي ودولي استقرار الشحن في الخليج وسط ضبابية بشأن محادثات إنهاء الحرب

ارشيفية

خاص بالوكيل الازدحام يخنق عمّان .. مسيس والوراورة يكشفان أسباب الأزمة والحلول

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

قبل عودة المدارس .. من ينقذ العاصمة عمان من الغرق المروري ؟

ترند قبل عودة المدارس .. من ينقذ العاصمة عمان من الغرق المروري ؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 