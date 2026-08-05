واشنطن تنفي مزاعم صفقة سرية مع إريتريا

وقال بولس، في منشور له على صفحته على موقع إكس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل انخراطها الدبلوماسي مع مصر وإريتريا وإثيوبيا في إطار مساعيها لتحقيق السلام الإقليمي.
وأضاف: "أود أن أؤكد بشكل لا لبس فيه أن الادعاءات التي تزعم أننا نتفاوض أو نبحث أي اتفاق سري مع إريتريا على حساب أي شريك إقليمي آخر، هي ادعاءات كاذبة تماما. فلا يوجد أي اتفاق من هذا القبيل، ولا يجري بحث أي ترتيب مماثل".
وأوضح بولس أن الهدف الوحيد للتحركات الدبلوماسية الأميركية يتمثل في "تعزيز السلام والاستقرار الدائمين في منطقة القرن الأفريقي"، نافيا وجود أي ترتيبات أو تفاهمات سرية كما تردد في بعض التقارير.
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