واشنطن توافق على بيع رومانيا طائرات مقاتلة طراز أف-35 المحدثة

الوكيل الإخباري- أعلنت الخارجية الأميركية ،موافقتها على بيع أكثر من 30 طائرة مقاتلة من طراز أف-35 المحدثة الى رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي، في صفقة تصل قيمتها إلى 7,2 مليار دولار بحسب واشنطن تايمز .

اضافة اعلان



ويغطي عقد البيع الموقع بين الدولتين ، شراء بوخارست ل32 طائرة "أف-35 آيه" من أنتاح شركة لوكهيد مارتن الأميركية العملاقة في مجال الطيران والدفاع.