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واشنطن توافق على بيع رومانيا طائرات مقاتلة طراز أف-35 المحدثة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 14-09-2024 08:53 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت الخارجية الأميركية ،موافقتها على بيع أكثر من 30 طائرة مقاتلة من طراز أف-35 المحدثة الى رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي، في صفقة تصل قيمتها إلى 7,2 مليار دولار بحسب واشنطن تايمز .

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ويغطي عقد البيع الموقع بين الدولتين ، شراء بوخارست ل32 طائرة "أف-35 آيه" من أنتاح شركة لوكهيد مارتن الأميركية العملاقة في مجال الطيران والدفاع.


وبحسب بيان للخارجية الأميركية أن "هذه الصفقة المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية ، والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن حليفة ضمن حلف شمال الأطلسي وتعد قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".

 
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