واشنطن توافق على بيع رومانيا طائرات مقاتلة طراز أف-35 المحدثة

ويغطي عقد البيع الموقع بين الدولتين ، شراء بوخارست ل32 طائرة "أف-35 آيه" من أنتاح شركة لوكهيد مارتن الأميركية العملاقة في مجال الطيران والدفاع.
وبحسب بيان للخارجية الأميركية أن "هذه الصفقة المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية ، والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن حليفة ضمن حلف شمال الأطلسي وتعد قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".
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