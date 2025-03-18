 
الثلاثاء 2025-03-18 08:34 ص
 

واشنطن ستفرج عن 80 ألف صفحة من ملفات كينيدي

الرئيس الأميركي خلال جولته في مركز جون إف كينيدي
الرئيس الأميركي خلال جولته في مركز جون إف كينيدي
 
الثلاثاء، 18-03-2025 07:06 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته ستنشر نحو 80 ألف صفحة من الملفات المتعلقة بالرئيس الراحل جون كينيدي صباح الثلاثاء.اضافة اعلان


وكان ترامب قد وقع في وقت سابق من العام أمرًا تنفيذيًا يوجه الحكومة الاتحادية بتقديم خطة لنشر السجلات المتعلقة باغتيال كينيدي عام 1963، وكذلك شقيقه روبرت كينيدي ومارتن لوثر كينغ الابن، اللذين اغتيلا عام 1968.

وقال ترامب للصحفيين، خلال زيارته لمركز جون إف كينيدي في واشنطن يوم الاثنين: "انتظر الناس هذا لعقود.. سيكون الأمر شيقًا جدًا."

يُذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أعلن في أوائل فبراير/شباط الماضي أنه عثر على آلاف الوثائق الجديدة المتعلقة باغتيال كينيدي.

الجزيرة
 
 
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