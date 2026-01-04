الأحد 2026-01-04 08:33 م

واشنطن: سنعمل مع القادة الفنزويليين إن اتخذوا "القرار الصائب"

الأحد، 04-01-2026 06:32 م
الوكيل الإخباري-  قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأحد، إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع من بقي من قادة في فنزويلا إن اتخذوا "القرار الصائب"، وذلك بعد عملية أميركية مباغتة أطاحت برئيس البلد الغني بالنفط، نيكولاس مادورو.اضافة اعلان


وقال روبيو في تصريح لشبكة "سي بي إس" الإخبارية إن موقف الولايات المتحدة سيتحدّد "بناءً على ما يفعلونه، وسنرى ماذا سيفعلون".

وأضاف: "ما أعرفه هو أنه إن لم يتخذوا القرار الصائب، فإن الولايات المتحدة ستحتفظ بأدوات ضغط عدة".
 
 


