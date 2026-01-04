واشنطن: سنعمل مع القادة الفنزويليين إن اتخذوا "القرار الصائب"

وقال روبيو في تصريح لشبكة "سي بي إس" الإخبارية إن موقف الولايات المتحدة سيتحدّد "بناءً على ما يفعلونه، وسنرى ماذا سيفعلون".
وأضاف: "ما أعرفه هو أنه إن لم يتخذوا القرار الصائب، فإن الولايات المتحدة ستحتفظ بأدوات ضغط عدة".
-
